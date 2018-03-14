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Власть

Проверка деклараций, безналичная зарплата. Как будут проверять чиновников

Сегодня на пресс-конференции вновь назначенный секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев рассказал, как будут проверять государственных служащих и правоохранительные органы для искоренения коррупции.

По его словам, до 1 марта ГКНБ поручали представить Генеральной прокуратуре перечень уголовных дел, которые были приостановлены за последние годы. После анализа их разделили и направили президенту для того, чтобы он владел ситуацией. До 1 июня по этому перечню представят дополнительную информацию о ходе расследования. После чего президент страны даст оценку, насколько эффективно выявляются и раскрываются коррупционные дела.

«Обвинительные приговоры должны сопровождаться конфискацией имущества служащего. Правительство уже дало поручение подготовить соответствующие законопроекты. Необходимо перевести заработную плату сотрудников правоохранительных органов в безналичный расчет. Рассматривается и введение ограничения на покупки до 100 тысяч сомов. В ГНС будет создано самостоятельнее управление, которое будет заниматься декларациями о доходах. Проверкой не будет заниматься Совбез. Мы будем запрашивать информацию у ГНС», — сказал Дамир Сагынбаев.

Кроме того, будет предусмотрена расписка от всех госслужащих в том, что они дают письменное разрешение на доступ к банковским и иным тайнам.

Напомним, в феврале на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу АКС ГКНБ и Генеральной прокуратуры.
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