Энергетики молчат. Почему не вводят дифференцированный тариф на электричество

Депутат парламента Дастан Бекешев не понимает, почему правительство упорно отказывается ввести дифференцированный тариф. В парламенте в режиме второго чтения обсуждают закон «Об электроэнергетике».

Он отметил, что эта система апробирована в Европе. Днем потребители будут платить больше, а ночью меньше. По его мнению, деньги пойдут и в энергоотрасль, начнется развитие экологической энергетики, чтобы не было загрязнения воздуха.

Нардеп утверждает, что тариф «день-ночь» оправдает себя. Представители ОАО «Северэлектро» ответили, что такой тариф действует для владельцев гостиничных комплексов на Иссык-Куле. Для остальных потребителей страны дифференцированный тариф пока вводить не будут.

Дастан Бекешев недоумевает, зачем надо было тогда устанавливать «умные» счетчики.