Скандал в «РАЖ». ЦИК уверяет: бывший кандидат в депутаты лично подал заявление

Бывший кандидат в депутаты Болот Дыйканбаев лично принес заявление в ЦИК с просьбой исключить его из партийного списка «Республики — Ата Журт». Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, есть подверждение — подпись Болота Дыйканбаева в журнале регистрации входящей документации. По поводу якобы неподлинности его заявления ЦИК рекомендует Болоту Дыйканбаеву обратиться в правоохранительные органы.

«Сроки обжалования ранее принятого решения прошли. В связи с этим он не может быть восстановлен в списке кандидатов от данной партии», — подчеркнули в ЦИК.

Сегодня Болот Дыйканбаев на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил, что его без ведома исключили из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт». Он об этом узнал спустя два года. Бывший кандидат в депутаты утверждает, что никогда заявление о выходе из списка партии не писал.