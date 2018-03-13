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Власть

Как бороться с отмыванием преступных доходов, обсудили президент и финразведка

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственной службы финразведки Айбека Кыдыралиева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рекомендовал Государственной службе финансовой разведки принять необходимые меры для приведения законодательной базы в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов в соответствие со стандартами и требованиями, принятыми в международной практике. Об этом глава государства заявил на встрече с главой ведомства Айбеком Кыдыралиевым.

Президент принял главу Госфинразведки для обсуждения итогов работы и для того, чтобы узнать, какие меры принимает ведомство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию террористической и экстремистской деятельности. Глава государства подчеркнул, что существующие угрозы террористической деятельности в стране и за рубежом требуют адекватных и решительных мер по выявлению и перекрытию каналов их финансирования.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственной службы финразведки Айбека Кыдыралиева

«Наша задача — защита безопасности и интересов наших граждан, репутации государства. Ваша служба играет важную роль в борьбе с финансовыми и другими преступлениями. От эффективной работы Службы финансовой разведки зависит не только своевременное пресечение преступлений в сфере финансирования терроризма и отмывания преступных доходов, но и эффективная борьба с коррупцией, выявление теневых доходов в экономике, а также обеспечение прозрачности и полного декларирования расходов государственных служащих», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость совершенствования и актуализации законов в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. Президент подчеркнул, что международные рейтинги, инвестиционная привлекательность и имидж страны напрямую зависят от имеющейся законодательной базы и практики ее применения.
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