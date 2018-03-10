От Пхеньяна ждут конкретных действий для саммита США и КНДР

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«И у нас не будет этой встречи, пока мы не увидим конкретных действий, которые соответствуют словам и риторике Северной Кореи», — заявила официальный представитель главы американской администрации.

По словам Сары Сандерс, Трамп надеется, что США «смогут добиться определенного прогресса».

Она отметила, что время и место встречи двух лидеров еще не определены.

Как заявил начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая.