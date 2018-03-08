Все прекрасное связано с вами. Президент поздравил женщин Кыргызстана

Президент Кыргызстана поздравил женщин страны с Международным днем 8 Марта.

«Все самое прекрасное в нашей жизни связано с вами, ваша забота согревает наши сердца, наполняет дома теплом и уютом. Благодаря вашей любви к детям и близким существует гармония в нашей жизни. Наш народ испокон веков высоко ценил роль матери, которая занимает особое место в семье и обществе. Эту традицию мы всегда будем оберегать и свято чтить. Сегодня женщины активно участвуют в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства. Ваш вклад в укрепление мира и единства нашего общества бесценен. Ваша энергия, активная жизненная позиция вдохновляют нас, мужчин, на достижение высоких целей. Вы, женщины — хранительницы семейного очага. Уважаемые милые дамы!От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником!Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!», — говорится в поздравлении.