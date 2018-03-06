Что хотели расчленять на ТЭЦ Бишкека? Выдержки из ТЭО

На заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии и рациональному использованию кредита выяснилось, что технико-экономическое обоснование переводили 5-7 раз, чтобы понять общий смысл.

Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев признал, что возникли сложности при переводе документа с китайского на русский язык.

Депутаты в самом документе нашли пункты, которые невозможно понять. К примеру: «Демонтировать конструкции котла кусоками, на земле аккуратно расчленять». Один отрывок Мыктыбек Абдылдаев зачитал полностью: «Если допускать расчленять деаэратор, после того как расчленять и передать до нуля метров, если не допускать расчленять, быть втянута и передача деаэратор между фиксированными конца до нуля метров».

По этому технико-экономическому обоснованию проводилась модернизация ТЭЦ стоимостью $386 миллионов.