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Власть

Что хотели расчленять на ТЭЦ Бишкека? Выдержки из ТЭО

На заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии и рациональному использованию кредита выяснилось, что технико-экономическое обоснование переводили 5-7 раз, чтобы понять общий смысл.

Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев признал, что возникли сложности при переводе документа с китайского на русский язык.

Депутаты в самом документе нашли пункты, которые невозможно понять. К примеру: «Демонтировать конструкции котла кусоками, на земле аккуратно расчленять». Один отрывок Мыктыбек Абдылдаев зачитал полностью: «Если допускать расчленять деаэратор, после того как расчленять и передать до нуля метров, если не допускать расчленять, быть втянута и передача деаэратор между фиксированными конца до нуля метров».

По этому технико-экономическому обоснованию проводилась модернизация ТЭЦ стоимостью $386 миллионов.
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