ТЭО по модернизации ТЭЦ переводили семь раз, чтобы понять общий смысл

ТЭО по модернизации ТЭЦ Бишкека переводили семь раз, чтобы понять общий смысл. Об этом заявили сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

По словам директора теплоцентрали Андрея Воропаева, технико-экономическое обоснование переводили 5-7 раз. «Сложно перевести технические термины. Проблема была. Но нужно читать полностью документ, а не вырывать фразы из контекста. Мы пытались переводить сначала на английский, а потом на русский», — сказал он.

Бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов вступился за него: «Фразу «аккуратно расчленить» мы же поняли, что это «разъединить». Общий смысл же понятен».

Депутат Аалы Карашев сделал замечание Салайдину Авазову: «Вы бы в мэрии так выступали. А здесь слишком много говорите. Нужно меньше говорить вам».