Сооронбай Жээнбеков о свободе слова, журналистах и Кабае Карабекове

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

Сегодня очень много вопросов касалось свободы слова, СМИ и судебных преследований журналистов.

«Я поддерживаю свободу слова. Но я считаю, что к ней нужно относиться со всей ответственностью», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Журналисты поинтересовались, не тревожит ли президента тот факт, что Кыргызстан скоро окажется в рейтинге свободы слова рядом с Северной Кореей, опускаясь все ниже.

«Я понял, что это вопрос насчет Кабая», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он рассказал, что знает Кабая Карабекова очень давно как профессионального журналиста, а позже они вместе были депутатами парламента и очень тесно общались. О том, что очень уважал профессионализм журналиста, который работал в международных авторитетных СМИ.

«Кабай не журналист сейчас. Он политик. Он раньше был эталоном не только местной журналистики, а международной. А потом он назвал меня экстремистом. Несколько раз. Но за свои слова надо отвечать. За очернение. На меня потом смотрели все, удивляясь: это экстремист», — посетовал президент.

Сооронбай Жээнбеков заявил, что свободу слова он будет укреплять. Но он против очернения кого-либо бездоказательно и без фактов.

«Да, я подал иск. И в суде доказал, что была опубликована клевета. Это должно стать уроком каждому журналисту», — заявил президент.

«Я готов сотрудничать с прессой и обществом. Мы реагируем на каждую новость, особенно если есть критические замечания, сигналы. Я поручаю проверить сразу. Журналисты, вы же имеете большое влияние в формировании политической культуры», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

В сентябре ИА «24.kg» опубликовало статью Кабая Карабекова под заголовком «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?». Сооронбай Жээнбеков подал иск в суд, потребовав от автора статьи и информагентства по 5 миллионов сомов. Свердловский районный суд удовлетворил иск. Бишкекский городской суд оставил решение в силе.

Позже, уже став президентом страны, Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg». Однако к автору статьи эти требования он оставил.