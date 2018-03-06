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Власть

Сооронбай Жээнбеков о стратегических партнерах Кыргызстана и сотрудничестве

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

«Мы будем создавать новый формат нашего международного сотрудничества», — заявил президент страны, комментируя свое видение внешнеполитической деятельности Кыргызстана.

Лучше ближний сосед, чем дальний родственник.

Вспомнив эту поговорку, глава государства отметил, что выступает за активизацию взаимотношений в политической и экономической, а также культурной сферах между ближайшими к Кыргызстану государствами.

«Мы должны сотрудничать с нашими соседями. Мы также будем активизировать нашу работу с другими странами. С Турцией, Японией, США мы также будем налаживать наши отношения», — подчеркнул президент.

Российская Федерация — наш стратегический партнер. Это наш союзник. Так было, так и будет.

Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков отметил роль ЕАЭС для Кыргызстана. По его мнению, уже ощущаются существенные сдвиги. Он считает, что ЕАЭС прежде всего выгоден для сельхозпроизводителей и предпринимателей. Нужно налаживать работу на селе, нужно создавать фермерам и крестьянам условия для того, чтобы им было выгодно работать дома, на земле, а не уезжать в Бишкек или за границу в поисках заработка.
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