Сооронбай Жээнбеков о том, почему на выборах в России он болеет за Путина

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал вопрос, заданный российскими журналистами, о том, следит ли он за избирательной кампанией в России, где 18 марта состоятся выборы президента.

«Это такой вопрос, который надо освещать очень осторожно», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он признался, что не равнодушен к политическому событию, которое сейчас происходит в РФ.

«Владимир Владимирович является единственным кандидатом, который не на словах, а на деле укрепляет экономику и безопасность Российской Федерации», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он предложил журналистам вспомнить, какой была Россия в начале 90-х, после развала СССР.

«А сейчас это мощная держава, которую уважают и признают на международной арене. Искренне желаю Владимиру Путину победы. Это большой друг нашей страны. Он создал такой большой интеграционный проект, как ЕАЭС. Разве это не показатель? Ведь у нас большие перспективы в Евразийском экономическом союзе. Работа идет. Нашим производителям будет хорошо, нашим трудовым мигрантам», — сказал Сооронбай Жээнбеков.