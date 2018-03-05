Чиновники объяснили, почему не индексируют пособия для малоимущих в Кыргызстане

Депутату Альфие Самигуллиной на заседании парламентского комитета по социальным вопросам объяснили, почему не индексируются пособия для малоимущих.

По словам заместителя министра финансов Алмаза Азимова, Министерство труда и социального развития недополучает ежегодно 20 миллиардов сомов, а это 15 процентов от общих расходов.

Министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова пояснила, что действительно, поднять пособия очень сложно — нет средств. Ведомство инициирует законопроект о повышении пособий на содержание детей-инвалидов для малоимущих семей.

В стране 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом сумму семейного дохода, ниже которого и начисляется пособие, предлагают повысить до 1 тысячи 421 сомов.

Нардеп Евгения Строкова добавила, что проект закона, конечно, стоит поддержать, но призвала не поощрять иждивенцев.

Члены комитета поинтересовались, почему убрали надбавку с суйунчу для жителей высокогорных категорий. Таалайкуль Исакунова пояснила, что пособие выплачивается всем. Государство не может радоваться новорожденному в труднодоступном районе больше, чем малышу, который появился на свет в более благоприятных условиях, отметила министр.

Однако парламентарии настаивают, что при выплатах суйунчу коэффициент высокогорья учитывать надо.