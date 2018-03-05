Депутат хочет, чтобы историей древних кыргызов занимался отдельный институт

Глава Национальной академии наук Мурат Джуматаев советует укрепить существующий институт истории НАН, а не создавать отдельный НИИ, занимающийся изучением историии древних кыргызов. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по социальным вопросам.

По словам ученого, специалисты есть, и они могут готовить исследовательские материалы. Мурат Джуматаев считает, что следует ученым помочь деньгами, привлечь экспертов, владеющих арабским и персидским языками. Глава НАН напомнил, что будет еще создан Центр алтаистики, и поинтересовался, не будет ли дублирования. Он подчеркнул, что сейчас все упирается в недостаток средств, в частности, на экспедиции и археологические раскопки. Бюджет института истории всего 7 миллионов сомов, из которых львиная часть уходит на заработную плату сотрудникам и отчисления в Соцфонд.

На создание НИИ по изучению истории древних кыргызов требуется 43 миллиона сомов. Открыть его предлагает депутат Зиядин Жамалдинов. Он утверждает, что НИИ нужен. В Национальной академии наук уже многие годы работает Научно-исследовательский институт истории.