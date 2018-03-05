Чиновникам Узбекистана запретили посещать свадьбы и дни рождения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев запретил чиновникам посещать свадебные торжества и дни рождения. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на издание Kun.uz.

Как отмечается, в распоряжении портала оказалась аудиозапись выступления президента на видеоселекторном совещании по вопросам торговли, состоявшемся в Ташкенте.

Президент Узбекистана отметил, что чиновники в стране живут «роскошной» жизнью, а торжества с их участием способствуют коррупции.

Выйдет постановление. Министрам, хокимам и представителям органов исполнительной власти будет запрещено посещать свадебные торжества. Шавкат Мирзиеев

«В день, когда я увижу возле какой-нибудь чайханы машину с госномером, уволю этого чиновника, накажу его, — предупредил Шавкат Мирзиеев. — Ни один чиновник, включая меня, не будет посещать дни рождения и свадьбы. Все, те времена уже прошли! Все это раздражает людей, вызывает их гнев».

Постановление, запрещающее чиновникам посещать торжества, о котором говорил президент, до сих пор не попало в поле зрения СМИ, отметила «Фергана».

Шавкат Мирзиеев сообщил, что размах свадебных торжеств для всех граждан в ближайшее время официально ограничат.

Число гостей, согласно новым правилам, не должно превышать 150 человек. Торжества должны продолжаться не более одного дня. Ресторанам разрешат их проведение только в дневное время. «Если какой-нибудь ресторан проведет свадьбу вечером, мы просто закроем его», — пообещал президент.

Все это, по словам президента, избавит людей от чрезмерных расходов и снизит уровень коррупции.

Откуда заместитель премьер-министра берет деньги, чтобы провести такую роскошную свадьбу? Если покопаться, выяснится, что это деньги, добытые воровством. Шавкат Мирзеев

В Таджикистане закон, ограничивающий размах торжеств, с 2007 года действует довольно успешно. За его нарушение предусмотрены серьезные штрафы. В 2017-м за слишком затратные праздники оштрафовали около десятка чиновников и несколько десятков предпринимателей. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона сомони ($220 тысяч), отметила «Фергана».