Чиновникам Узбекистана запретили посещать свадьбы и дни рождения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев запретил чиновникам посещать свадебные торжества и дни рождения. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на издание Kun.uz.
Как отмечается, в распоряжении портала оказалась аудиозапись выступления президента на видеоселекторном совещании по вопросам торговли, состоявшемся в Ташкенте.
Президент Узбекистана отметил, что чиновники в стране живут «роскошной» жизнью, а торжества с их участием способствуют коррупции.
«В день, когда я увижу возле какой-нибудь чайханы машину с госномером, уволю этого чиновника, накажу его, — предупредил Шавкат Мирзиеев. — Ни один чиновник, включая меня, не будет посещать дни рождения и свадьбы. Все, те времена уже прошли! Все это раздражает людей, вызывает их гнев».
Выйдет постановление. Министрам, хокимам и представителям органов исполнительной власти будет запрещено посещать свадебные торжества.Шавкат Мирзиеев
Постановление, запрещающее чиновникам посещать торжества, о котором говорил президент, до сих пор не попало в поле зрения СМИ, отметила «Фергана».
Шавкат Мирзиеев сообщил, что размах свадебных торжеств для всех граждан в ближайшее время официально ограничат.
Все это, по словам президента, избавит людей от чрезмерных расходов и снизит уровень коррупции.
В Таджикистане закон, ограничивающий размах торжеств, с 2007 года действует довольно успешно. За его нарушение предусмотрены серьезные штрафы. В 2017-м за слишком затратные праздники оштрафовали около десятка чиновников и несколько десятков предпринимателей. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона сомони ($220 тысяч), отметила «Фергана».
Откуда заместитель премьер-министра берет деньги, чтобы провести такую роскошную свадьбу? Если покопаться, выяснится, что это деньги, добытые воровством.Шавкат Мирзеев