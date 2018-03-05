02:53
0
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Власть

Чиновникам Узбекистана запретили посещать свадьбы и дни рождения

Фото news.tj. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев запретил чиновникам посещать свадебные торжества и дни рождения. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на издание Kun.uz.

Как отмечается, в распоряжении портала оказалась аудиозапись выступления президента на видеоселекторном совещании по вопросам торговли, состоявшемся в Ташкенте.

Президент Узбекистана отметил, что чиновники в стране живут «роскошной» жизнью, а торжества с их участием способствуют коррупции.

Выйдет постановление. Министрам, хокимам и представителям органов исполнительной власти будет запрещено посещать свадебные торжества.

Шавкат Мирзиеев
«В день, когда я увижу возле какой-нибудь чайханы машину с госномером, уволю этого чиновника, накажу его, — предупредил Шавкат Мирзиеев. — Ни один чиновник, включая меня, не будет посещать дни рождения и свадьбы. Все, те времена уже прошли! Все это раздражает людей, вызывает их гнев».

Постановление, запрещающее чиновникам посещать торжества, о котором говорил президент, до сих пор не попало в поле зрения СМИ, отметила «Фергана».

Шавкат Мирзиеев сообщил, что размах свадебных торжеств для всех граждан в ближайшее время официально ограничат.

Число гостей, согласно новым правилам, не должно превышать 150 человек. Торжества должны продолжаться не более одного дня. Ресторанам разрешат их проведение только в дневное время. «Если какой-нибудь ресторан проведет свадьбу вечером, мы просто закроем его», — пообещал президент.

Все это, по словам президента, избавит людей от чрезмерных расходов и снизит уровень коррупции.

Откуда заместитель премьер-министра берет деньги, чтобы провести такую роскошную свадьбу? Если покопаться, выяснится, что это деньги, добытые воровством.

Шавкат Мирзеев
В Таджикистане закон, ограничивающий размах торжеств, с 2007 года действует довольно успешно. За его нарушение предусмотрены серьезные штрафы. В 2017-м за слишком затратные праздники оштрафовали около десятка чиновников и несколько десятков предпринимателей. Общая сумма штрафов составила 2 миллиона сомони ($220 тысяч), отметила «Фергана».
Ссылка:
просмотров: 658
Версия для печати
Популярные новости
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От&nbsp;первого визита до&nbsp;первой интриги Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Активисты заявляют о&nbsp;своей поддержке Сооронбая Жээнбекова Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова
Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в&nbsp;полицию Сапар Исаков предлагает преобразовать милицию в полицию
Бизнес
Готовимся к&nbsp;главному женскому дню: идеи подарков на&nbsp;8&nbsp;Марта Готовимся к главному женскому дню: идеи подарков на 8 Марта
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве