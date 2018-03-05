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Власть

Президент напомнил судьям, что за каждым их решением стоит судьба человека

Сооронбай Жээнбеков поздравил работников судебной системы с профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

В поздравлении говорится: «Стране нужна судебная власть, обеспечивающая надежную защиту конституционных прав и свобод граждан, сильная, независимая, справедливая и уважающая верховенство закона. Основной стратегической целью судебной реформы является создание справедливой судебной власти, отвечающей высшим требованиям.

Принципиальное и ответственное отношение к исполнению возложенных на вас государством обязанностей всегда должно быть правилом в вашей повседневной работе. Убежден, что священный долг перед народом по уважению вами законов будет исполняться точно и справедливо.

Всегда помните, что за каждым судебным решением стоит судьба человека и своим справедливым, беспристрастным решением вы укрепляете доверие людей к государственной власти».

Президент пожелал крепкого здоровья, благополучия в семье и больших успехов в нелегком деле.
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