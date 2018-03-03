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Власть

Президент Кыргызстана поздравил монгольского коллегу с днем рождения

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Монголии Халтмаагийна Баттулгу с днем рождения. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

«Уверен, что проводимые под вашим руководством преобразования приведут к еще более впечатляющим достижениям Монголии как в экономическом и социальном развитии, так и укреплении демократии», — отметил президент КР.

«Наши страны связывают традиционно дружественные и братские отношения, которые имеют большой потенциал в различных сферах взаимодействия. В этой связи выражаю готовность к дальнейшему развитию кыргызско-монгольского сотрудничества», — отметил президент Кыргызстана.

Он пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Монголии — мира и процветания.
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