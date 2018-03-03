Президент России Владимир Путин признался, что умеет готовить вкусный салат, которым обещал всех угостить. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства в ходе блиц-опроса на медиафоруме ОНФ признался, что готовит постоянно.

Постоянно. Я готовлю салат. Но он такой вкусный, я потом угощу. Владимир Путин

«Ловлю на слове», — ответила ему Ольга Тимофеева, сопредседатель центрального штаба ОНФ, которая была модератором дискуссии.

Кроме того, Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что он смотрит в Новый год, когда вся страна смотрит выступление президента перед боем курантов, рассказал, что тоже ждет и смотрит это выступление.