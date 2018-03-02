У Сапара Исакова сердце кровью обливается. Проект «Умный город» будет реализован

Только внедрение проекта «Умный город» позволит радикально изменить ситуацию с дорожной безопасностью. Об этом сегодня заявил на национальной конференции «Собезопасность и политика предупреждения преступности» премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, в настоящее время идет работа над поправками в Административный кодекс, предусматривающими ужесточение наказания за ряд нарушений. Но реальным решением может стать внедрение системы наблюдения и минимизация человеческого фактора. Это позволит сделать именно реализация «Умного города».

«Мы с командой эту работу доведем до конца. На дорогах гибнут люди, и когда читаешь новости, сердце кровью обливается», — сказал глава правительства.

Он отметил, что при реализации проекта правительство не будет обращать внимание на его рентабельность. В ближайшие дни концепция программы будет выставлена на общественное обсуждение. Премьер призвал присылать свои замечания.

«Соглашение с компанией Huawei еще не вступило в силу. Тем не менее планируем запустить проект в пилотом режиме», — сказал он.