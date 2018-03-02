Ни один закон, касающийся президента, не приведен в соответствие с Конституцией. Об этом сегодня на круглом столе «Обсуждение выступления президента Сооронбая Жээнбекова и решения Совета безопасности» сообщила эксперт Клара Сооронкулова.

Президент определяет внешнюю политику страны, однако этой нормы нет в Конституции. Ни один закон, касающийся полномочий президента, не приведен в соответствие с Конституцией. Другой пример — президент создает АКС. Это не конституционный орган. Но законы не приводят в соответствие, потому что это выгодно. Клара Сооронкулова

Она обратила внимание и на выполнение судьями политических заказов. «На этапе отбора личная жизнь судьи должна быть проверена. Нам нужно идти по этому пути. На работу в Конституционной палате претендует человек, который был пойман с поличным и привлекался к уголовной ответственности. Да, его оправдали, но вопросы остались. Если судья принимает выгодные власти решения, он будет обласкан. Некоторым совесть не позволяет исполнять заказы, и они уходят. Судьи, отобранные с 2010 года, будут избираться на второй срок и пожизненно. Если мы не очистим систему, ничего не изменится», — отметила Клара Сооронкулова.