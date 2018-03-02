В приоритете должна быть профилактика преступлений, а не их раскрытие

В вопросах обеспечения безопасности необходимо паритетное сотрудничество органов правопорядка и общества. Об этом премьер-министр Сапар Исаков заявил сегодня на национальной конференции «Собезопасность и политика предупреждения преступности».

По его словам, в рамках программы «Таза коом» проводятся масштабные преобразования органов власти, в том числе и правоохранительных.

«Решить все вопросы безопасности одним правоохранительным органам невозможно. Необходимо акцентироваться не только на раскрытии преступлений. Большое внимание стоит уделять профилактике и предотвращению преступлений. И делать мы должны это вместе», — сказал Сапар Исаков.