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Власть

Владимир Путин презентовал новое российское оружие и припугнул мир

Фото РИА «Новости». Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, представил новейшие стратегические военные разработки, не имеющие, по его словам, аналогов в мире. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, презентация сопровождалась многочисленными видеороликами, чтобы продемонстрировать возможности вооружений.

1Баллистическая ракета «Сармат»

Новая межконтинентальная ракета придет на смену комплексу «Воевода». Ее активные испытания начались. Ракета весит 200 тонн и почти не имеет ограничений по дальности полета. «Сармат» оснащен широким спектром ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности, самыми современными системами преодоления ПРО.

2Новая крылатая ракета с ядерным двигателем

Проведены успешные испытания новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Ракета не использует баллистическую траекторию полета при движении к цели, поэтому система ПРО против нее бессильна.

3Подводные беспилотники межконтинентальной дальности

Разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, современных торпед и самых скоростных надводных кораблей.

4Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

С 1 декабря 2017 года на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе поставлен высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Самолет-носитель способен доставить ракету в точку сброса за считанные минуты. Ракета в полете осуществляет маневрирование на всех участках траектории и движется в 10 раз быстрее скорости звука. Дальность ее действия составляет более двух тысяч километров.

5Ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком

Начато серийное производство новейшего стратегического оружия — комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Эта система позволяет совершать межконтинентальные полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Блок способен длительное время маневрировать как горящий огненный шар, «практически в условиях плазмообразования».

6Боевые лазерные комплексы

В России создано перспективное оружие на новых физических принципах — боевые лазерные комплексы. Они начали поступать в российские войска. Президент не вдавался в подробности об их характеристиках, заявив лишь, что Россия ушла на шаг вперед в этом вопросе по сравнению с другими государствами.

Завершая выступление, Владимир Путин объявил, что все новейшие ракетные вооружения России делают бесполезной американскую ПРО и расширение НАТО на восток.
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