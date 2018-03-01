Руководство «Манаса» опровергает заявление депутата о воровстве в аэропорту

Руководство «Манаса» опровергает заявление депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева о воровстве в аэропорту.

Представители компании просят народного избранника представить факты, как сотрудники аэропорта «потрошат» багаж китайских пассажиров, вылетающих в Урумчи. «У нас везде установлены видеокамеры. Все фиксируется. Работает обратная связь. Мы реагируем на все сигналы. Поэтому воровство исключено», — отметили в ОАО «МА «Манас», добавив, что даже утерянные пассажирами вещи сдаются персоналом в бюро находок и возвращаются хозяевам.

«Так было, например, с желтыми резиновыми сапогами. Девушка забыла их в аэропорту. Она иностранка. Так мы ее нашли и отправили ей обувь. Теряют сотовые телефоны, камеры, планшеты. Мы все отдаем», — подчеркнули в «Манасе».

Депутат Жанар Акаев рассказал сегодня на заседании Жогорку Кенеша, что в аэропорту «Манас» якобы пропадает багаж китайских бизнесменов, вылетающих в Урумчи.

По его словам, ему стыдно за имидж Кыргызстана — пассажиры из числа граждан КНР жалуются, что после досмотра они не находят в чемоданах некоторых вещей.