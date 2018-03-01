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Власть

Кинофестиваль на Иссык-Куле одобрили в парламенте. Осталось найти деньги

Депутаты парламента приняли постановление о проведении международного кинофестиваля на Иссык-Куле в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Отмечается, что денежная премия победителям вручаться не будет. Награждать победителей будут статуэтками.

Депутат Каныбек Иманалиев напомнил, что фестиваль кино будет проходить на русском — как языке общенационального общения стран Содружества.

А депутат Мирлан Жээнчороев добавил, что благодаря этому мероприятию о Кыргызстане в мире узнают не только как о государстве, сотрясаемом революциями и коррупцией, но и о стране, где есть культурное наследие.

Жогорку Кенеш поручил правительству изыскать деньги на проведение кинофестиваля.

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