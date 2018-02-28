11:23
0
USD 68.09
EUR 83.97
RUB 1.22
Власть

Две детские противотуберкулезные больницы объединят

Министерство здравоохранения решило объединить две детские противотуберкулезные больницы в одну из-за отсутствия заполняемости. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель главы ведомства Амангельды Мурзалиев.

Депутаты рассматривают поправки в закон о защите населения от туберкулеза. Депутат Торобай Зулпукаров возмутился, что детская противотуберкулезная больница в селе Арчалы Аламудунского района Чуйской области находится в плачевном состоянии. Он потребовал от Минздрава обратить на это внимание и провести ремонт.

«С момента открытия в больнице капитальный ремонт не проводился. Больница рассчитана на 80 коек. Поскольку не было заполняемости, мы решили провести оптимизацию и объединить больницу в Арчалы и Первую детскую туббольницу в Бишкеке. После объединения проведем ремонт», — пообещал Амангельды Мурзалиев.
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-премьер-министр Санжар Муканбетов принес присягу
От уплаты налогов все время кого-то освобождают, а потом ищут деньги в бюджет
Частные кардиоцентры в Кыргызстане обязали платить все налоги
Более 200 пансионатов платят около 6 миллионов сомов налога на имущество
Почему не платят налоги? Депутат опять критикует инициативы Минздрава
Закон о выборах мэров городов большинством голосов вступил в силу
Бизнесу нужны конкретные правила игры, чтобы реализовать ГЧП
Вице-премьер-министр: Инвесторы не хотят иметь дел с правительством Кыргызстана
Проектов ГЧП нет. Госорганы не знают о возможностях либо не заинтересованы в них
В Кыргызстане реализуют 17 проектов государственно-частного партнерства
Популярные новости
Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с&nbsp;коллегами Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
Президент Кыргызстана не&nbsp;принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова Президент Кыргызстана не принял отставку руководителя аппарата Фарида Ниязова
Бизнес
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом