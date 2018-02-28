Две детские противотуберкулезные больницы объединят

Министерство здравоохранения решило объединить две детские противотуберкулезные больницы в одну из-за отсутствия заполняемости. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель главы ведомства Амангельды Мурзалиев.

Депутаты рассматривают поправки в закон о защите населения от туберкулеза. Депутат Торобай Зулпукаров возмутился, что детская противотуберкулезная больница в селе Арчалы Аламудунского района Чуйской области находится в плачевном состоянии. Он потребовал от Минздрава обратить на это внимание и провести ремонт.

«С момента открытия в больнице капитальный ремонт не проводился. Больница рассчитана на 80 коек. Поскольку не было заполняемости, мы решили провести оптимизацию и объединить больницу в Арчалы и Первую детскую туббольницу в Бишкеке. После объединения проведем ремонт», — пообещал Амангельды Мурзалиев.