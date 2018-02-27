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Власть

Чиновники не оставляют надежд создать из аэропортов «Манас» и «Ош» крупный хаб

Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков встретился с директором ЕБРР Мэтью Жордан-Танком

Планы по развитию аэропортов страны сегодня с директором Европейского банка реконструкции и развития, главой департамента по инфраструктурным проектам Мэтью Жордан-Танком обсудил премьер-министр Кыргыстана Сапар Исаков.

Как отмечает пресс-служба правительства, стороны обсудили актуальные вопросы совместного сотрудничества.

Сапар Исаков отметил, что ЕБРР является для Кыргызстана надежным партнером, вносящим большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Он также добавил, что правительство планирует продолжить реконструкцию и модернизацию международных аэропортов «Манас» и «Ош», увеличить их пропускную способность и улучшить инфраструктуру.

По мнению Сапара Исакова, у аэропортов есть большой потенциал для того, чтобы стать крупным воздушным хабом в регионе.

Мэтью Жордан-Танк отметил готовность к совместному взаимодействию по этому вопросу. Он представил информацию об опыте ЕБРР по развитию и модернизации международных аэропортов в различных странах мира.

По данным Мэтью Жордан-Танка, сейчас также идет процедура внутреннего согласования по выделению Кыргызстану денежных средств на проекты по реабилитации систем водоснабжения в регионах и 86 миллионов евро на улучшение ирригационных систем.

Премьер-министр поручил создать рабочую группу из числа представителей соответствующих госорганов под руководством вице-премьер-министра Санжара Муканбетова для проведения более детальных переговоров с ЕБРР о возможности совместного сотрудничества по развитию и модернизации международного аэропорта «Манас».
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