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Власть

Соглашение о безвизовом режиме с Сербией рассмотрит парламент Кыргызстана

На рассмотрение Жогорку Кенеша поступило соглашение между правительствами Кыргызстана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов.

Документ подписан 5 декабря 2017 года в Белграде.

Соглашение предусматривает для владельцев действительных национальных общегражданских паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны до 90 дней.

В справке-обосновании отмечается возросший за последнее время уровень двусторонних кыргызско-сербских отношений.

«Наблюдается активизация торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В этой связи назрела необходимость установления безвизового режима. Ратификация соглашения облегчит взаимные поездки граждан КР и Сербии, расширит двустороннюю договорно-правовую базу, которая будет способствовать дальнейшему развитию туризма, политико-экономических и консульских отношений», — говорится в документе.
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