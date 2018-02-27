Советник Дональда Трампа задремал на совещании по безопасности в школах

Один из главных советников президента США Дональда Трампа Стивен Миллер задремал во время заседания по безопасности в учебных заведениях. Об этом сообщило издание The Hill.
Как отмечается, заседание длилось более часа. Стивен Миллер то и дело зевал, тер глаза и всячески боролся со сном, но, судя по фото, не смог противостоять желанию закрыть глаза.
Вчера Дональд Трамп провел встречу с губернаторами штатов и членами администрации, на которой обсудили вопрос обеспечения безопасности в школах после стрельбы в учебном заведении во Флориде.