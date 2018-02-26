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Власть

Кто игнорирует депутатов? Список чиновников, не пришедших на заседание

На заседание депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рационального использования кредита на модернизацию пригласили бывших чиновников. Большинство из них игнорируют его.

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В числе приглашенных Жанторо Сатыбалдиев, Джоомарт Оторбаев, Автандил Калмамбетов, Кубанычбек Турдубаев, Темир Сариев, Чоробек Имашев, Мэлис Мамбетжанов, Женишбек Байгуттиев, Эмиль Уметалиев, Учкунбек Ташбаев, Олег Панкратов, Арзыбек Кожошев, Артем Новиков, Салайдин Авазов. По разным причинам они не явились на заседание.

Перед депутатами отчиталась только экс-министр финансов Ольга Лаврова, экс-министры энергетики Осмонбек Артыкбаев и Аскарбек Шадиев, экс-министр финансов Акылбек Жапаров.

На заседании также присутствовал экс-генеральный директор ОАО «Электрические станции» Абдылда Исраилов. Еще один бывший руководитель компании Салайдин Авазов дважды проигнорировал приглашение. Депутаты подозревают, что он что-то скрывает.
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