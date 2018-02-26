Авария на ТЭЦ. Экс-чиновники продолжают игнорировать депутатскую комиссию

Не все бывшие чиновники изъявили желание принимать участие в заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня сообщил депутат Улан Примов.

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По его словам, все бывшие должностные лица были оповещены о заседании, но не пришли. Участвуют только бывшие министры энергетики Осмонбек Артыкбаев и Аскарбек Шадиев, а также экс-министр финансов Акылбек Жапаров. Кроме того, пришел экс-генеральный директор ОАО «Электрические станции» Абдылда Исраилов.

Фамилии тех, кто отказался участвовать в заседании, депутаты не назвали.

Напомним, на прошлом заседании комиссии заслушали информацию бывшего министра финансов Ольги Лавровой, которая сообщила, что за модернизацию ТЭЦ Бишкека отвечал Осмонбек Артыкбаев.