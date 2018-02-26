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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему развитию и расширению кыргызско-турецких отношений, основанных на добрых традициях дружбы, общности культурных и духовных ценностей. Пользуясь случаем, желаю вам доброго здоровья и успехов в государственной деятельности, а братскому турецкому народу — мира и процветания», — отметил президент Кыргызстана в поздравительной телеграмме.
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