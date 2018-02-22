Два года в ЕАЭС. Ветеринарные посты на границе с Казахстаном остаются

Сегодня правительство подводило итоги двух лет со дня вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Несмотря на ряд положительных моментов, по-прежнему остается нерешенным вопрос о снятии ветеринарных постов на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр экономики Артем Новиков.

«Ветеринарные посты пока остаются. Но в этом году мы можем поставить вопрос о том, чтобы была проведена работа по признанию нашей ветеринарной системы эквивалентной нормам ЕАЭС», — подчеркнул Артем Новиков.

Кроме того, глава Минэконома отметил, что вступление во Всемирную торговую организацию Казахстана повлекло за собой большое количество изъятий. Сейчас важно наладить механизмы электронного контроля на границе, товаросопроводительных документов и счетов-фактур перемещаемых товаров.

В свою очередь премьер-министр Сапар Исаков предложил провести информационную кампанию по техническим регламентам и требованиям к выпускаемой продукции.

«Вы сказали, что практически все технические регламенты, которые есть в ЕАЭС, уже вступили в силу в Кыргызстане. Нужно каждому предпринимателю объяснить, какие есть правила ввоза товаров, какая должна быть упаковка. По стандарту ГСМ К-5: он уже завтра к нам придет. Мы не сможем перерабатывать нефть в К-5. Надо доводить информацию, открыто говорить об этом. Необходимо проводить работу с предпринимателями, какую продукцию надо выпускать», — предложил Сапар Исаков.