Последнее предупреждение. Сапар Исаков недоволен реализацией программы кабмина

«Я недоволен показателями реализации программы правительства «Жаны доорго 40 кадам», — заявил сегодня на заседании кабмина премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, с августа по декабрь 2017 года из 115 пунктов выполнили или частично выполнили только 91. Глава правительства считает, что это слишком мало.

«Призываю всех усилить работу. Это последнее предупреждение. В следующий раз будем по-другому разговаривать. Там есть безобидные пункты. Если бы вы посмотрели, то отреагировали бы. Значит, вы не придаете должного внимания. Показатели низкие», — возмутился Сапар Исаков.