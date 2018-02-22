Дастана Бекешева просят защитить «стыдливого» депутата от черни. От нас с вами?

Депутат парламента Дастан Бекешев получил по почте открытку от избирателя с критикой черни.

Некто Мехмет-бей потребовал от члена фракции СДПК защитить «лучшего народного избранника Камчыбека Жолдошбаева от нападок черни».

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1 февраля депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Камчыбек Жолдошбаев заявил в Жогорку Кенеше, что ему стыдно. Стыд у нардепа вызвали коллеги, которые добираются на работу в парламент на маршрутках.

Эти откровения вызвали широкий общественный резонанс, а Камчыбека Жолдошбаева прозвали «стыдливым» депутатом.

Дастан Бекешев назвал полученную открытку прикольной.