О чем спрашивали президента жители Баткенской области

Сооронбай Жээнбеков в рамках двухдневной рабочей поездки в Баткенскую область встретился с местными жителями и ответил на их вопросы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, жители Баткенского района и Баткена задали вопросы президенту, касающиеся строительства социальных и инфраструктурных объектов, улучшения ирригационных сооружений, обеспечения чистой водой, совершенствования процедуры выдачи лицензий на разработку месторождений, развития автономной энергетики, спорта, образования, здравоохранения, обеспечения жильем молодежи.

Фото аппарата президента КР

На вопросы местных жителей отвечал не только президент Сооронбай Жээнбеков, но и министры, принимающие участие в рабочей поездке.

«В Баткенской области непростые условия жизни. Но в последние годы со стороны государства Баткенской области уделялось особое внимание, эта практика будет продолжена. Наша цель — сокращение миграции путем создания необходимых условий в селе для фермеров и местных предпринимателей, поддержки малого, среднего бизнеса», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что в регионах будут построены перерабатывающие предприятия. «В целях поддержки предпринимателей на местах государство оказывает помощь в получении льготных кредитов. Чем быть мигрантом в чужой стране, лучше у себя на родине заниматься сельским хозяйством, держать скот. Для этого мы должны создать условия комфортной жизни в селах», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент также рассказал о своих визитах в соседние страны.