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Власть

Кыргызстан и соседи: все проблемы можно и нужно решать только путем переговоров

Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии многоквартирного жилого дома в городе Исфане Ляйлякского района, построенного для сотрудников Государственной пограничной службы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент поздравил пограничников с новосельем и отметил, что государство уделяет особое внимание улучшению условий их жизни.

Глава государства подчеркнул, что с соседними республиками надо жить в мире и согласии, а имеющиеся проблемы решать путем переговоров.

«В ходе моих визитов с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым мы достигли взаимоприемлемых решений по многим вопросам. Ранее с Узбекистаном были определены 85 процентов границ, мы продолжим диалог в этом направлении. С Таджикистаном также продолжаются переговоры по вопросам границ в позитивном русле», — подчеркнул глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность жителям приграничных районов за то, что они, несмотря на трудности и проблемы, не покидают эти места, живут и трудятся во благо страны. «Государство будет уделять особое внимание поддержке приграничных районов», — отметил президент.

аппарата президента КР
Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии многоквартирного жилого дома для пограничников

Он также поблагодарил пограничников, которые днем и ночью, в холод и зной стоят на страже, и пожелал им добросовестно исполнять свой воинский долг по охране рубежей.

Глава государства вручил сертификат на 200 тысяч сомов для строительства детской площадки, осмотрел новые квартиры и побеседовал с жильцами. 
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