Сооронбай Жээнбеков призвал баткенцев на помощь в борьбе с коррупцией

Президент Кыргызстана отправился с рабочим визитом в Баткенскую область. По данным отдела информационной политики, сегодня Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Ляйлякского района, городов Исфаны и Сулюкты.

Фото пресс-службы президента. Город Исфана, встреча с местными жителями. 20 февраля 2018 г.

Он напомнил местным жителям о истории региона, где были воспитаны легендарные личности страны, которые внесли неоценимый вклад в развитие и становление Кыргызстана как государства.

«Выдающийся государственный деятель — уроженец Ляйлякского района Исхак Раззаков — является примером честности, чистоты и любви к Родине. Его слова: «Если я буду чист, ты будешь чист, то и общество будет чистым», — должны стать главными принципами наших дней», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства напомнил, что 2018-й объявлен Годом развития регионов.

«Развитые регионы — развитая страна. Это будет приоритетным направлением моей президентской деятельности. Главные проблемы в регионах — это строительство социальных объектов, развитие инфраструктуры, ирригации, обеспечение чистой водой, создание рабочих мест и сбыт сельхозпродукции, что приведет к сокращению миграции. Самое главное — это плановое, целевое, эффективное использование бюджетных, грантовых и инвестиционных средств. Также необходимо дать больше возможностей местным властям, вместе с тем повышая их ответственность», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков не обошел стороной и борьбу с коррупцией, пообещав, что она будет усилена.

В борьбе с коррупцией требуется и ваша помощь, никто не должен оставаться равнодушным к коррупционным проявлениям. Сооронбай Жээнбеков

По мнению главы государства, Кыргызстан в последние годы прошел нелегкий путь и пережил экономические и социальные сложности.

Местные жители задали вопросы президенту. Они касались строительства социальных и инфраструктурных объектов, трансформации земель, выдачи льготных кредитов, выделения участков для строительства жилья, обеспечения питьевой и поливной водой, развития туризма и спорта.