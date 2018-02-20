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Власть

Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю США

Фото АР. Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп возглавил антирейтинг популярности среди президентов США. Об этом говорится в исследовании университета Boise, сообщила Lenta.ru.

Так, 45-й президент обошел Джеймса Бьюкенена (15-й лидер США, через месяц после прекращения полномочий которого в стране началась гражданская война 1861-1865 годов) и девятого президента Уильяма Генри Гаррисона, вступившего в должность 4 марта 1841 года и умершего спустя 30 дней.

Самые популярные лидеры США — Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Делано Рузвельт.

Предыдущий хозяин Белого дома, Барак Обама, расположился на восьмой строчке рейтинга.

В сентябре рейтинг Дональда Трампа опускался до рекордно низких значений за 71 год. 66 процентов опрошенных высказали мнение, что президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения.
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