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Власть

Президент: В работе с международными донорами приоритет региональным проектам

Президент Кыргызстана сегодня принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Петера Буриана.

Сооронбай Жээнбеков отметил активное взаимодействие Кыргызстана с институтами Европейского союза и подчеркнул важность ускорения двусторонних переговоров по согласованию нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между КР и ЕС.

Он выразил благодарность за поддержку усилиям Кыргызстана в совершенствовании избирательной системы, социальных программ, в том числе проекта по обеспечению населения в отдаленных регионах чистой питьевой водой («Таза суу»).

Петер Буриан считает акцент на вопросе развития регионов приоритетным. Он отметил готовность к сотрудничеству в реализации проектов, направленных на поддержку регионов.

Президент Кыргызстана высоко оценил предоставленные Европейским союзом преференции и напомнил, что КР является единственной в Центральной Азии страной, получившей статус ВСП+.

«В работе с международными донорами мы намерены придать приоритетное значение вопросам поддержки проектов регионального развития, в том числе повышения потенциала для поставок продукции Кыргызстана на европейский рынок, и прежде всего в оказании всестороннего содействия малому и среднему бизнесу», — сказал глава государства.
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