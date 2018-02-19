Инвентаризация. Генпрокуратура изучает обоснованность прекращения уголовных дел

Генеральная прокуратра исполняет решение Совета безопасности.

Сотрудники ГП КР из следственных подразделений ГКНБ, МВД, ГСИН и ГСБЭП истребовали приостановленные и прекращенные уголовные дела о должностных, экономических и коррупционных преступлениях, хищении государственной и муниципальной собственности. ГП КР будет изучать, насколько обоснованно приняты по ним процессуальные решения.

Прокуроры должны принципиально ставить вопрос об ответственности должностных лиц следственных подразделений, нарушивших закон при принятии необоснованных и незаконных процессуальных решений по уголовным делам, а также допустивших волокиту и неоправданно затянувших сроки следствия, укрывших преступления от учета, сфальсифицировавших доказательства.

В 2016-2017 годах в порядке надзора изучено 24 тысячи 402 дела. По результатам исполнения указаний прокуроров следственными органами направлено в суд 1 тысяча 445 приостановленных и 41 прекращенное дело.

За допущенные процессуальные нарушения прокуроры внесли 2 тысячи 187 представлений об устранении нарушений законности, возбудили 611 дисциплинарных производств, по рассмотренным актам прокурорского реагирования привлекли к различным видам дисциплинарной ответственности 1 тысячу 232 должностных лица следственных подразделений.

Кроме этого, в Генеральной прокуратуре, прокуратурах областей, а также Бишкека и Оша образованы рабочие группы для изучения приостановленных и прекращенных следственными подразделениями ГКНБ и ГСБЭП уголовных дел.