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Власть

Сооронбай Жээнбеков поручил очистить милицию от «оборотней в погонах»

Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел Улану Исраилову усилить работу по очищению рядов милиции от «оборотней в погонах» и активизации борьбы с преступностью в стране. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, президент и глава МВД на встрече обсудили меры и задачи по противодействию коррупции в органах внутренних дел согласно решению Совета безопасности от 8 февраля.

аппарата президента КР
Фото аппарата президента КР

Президент поставил задачу усилить работу по очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников, которые, прикрываясь милицейской формой, занимаются коррупционными делами и, более того, вовлечены в уголовно наказуемые преступления, в том числе и в наркокоррупцию. Кроме того, глава государства дал поручение о завершении всех мероприятий, связанных с реформированием органов внутренних дел.

Он напомнил, что по результатам последних социологических исследований, проведенных в Кыргызстане международными организациями, коррупция и безработица стали проблемами, которые особенно тревожат общество, и органы внутренних дел занимают лидирующие позиции в этих опросах.
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