Сооронбай Жээнбеков поручил очистить милицию от «оборотней в погонах»

Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел Улану Исраилову усилить работу по очищению рядов милиции от «оборотней в погонах» и активизации борьбы с преступностью в стране. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, президент и глава МВД на встрече обсудили меры и задачи по противодействию коррупции в органах внутренних дел согласно решению Совета безопасности от 8 февраля.

Фото аппарата президента КР

Президент поставил задачу усилить работу по очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников, которые, прикрываясь милицейской формой, занимаются коррупционными делами и, более того, вовлечены в уголовно наказуемые преступления, в том числе и в наркокоррупцию. Кроме того, глава государства дал поручение о завершении всех мероприятий, связанных с реформированием органов внутренних дел.

Он напомнил, что по результатам последних социологических исследований, проведенных в Кыргызстане международными организациями, коррупция и безработица стали проблемами, которые особенно тревожат общество, и органы внутренних дел занимают лидирующие позиции в этих опросах.