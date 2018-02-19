Авария на ТЭЦ. Лев Васильев предлагает вернуться к вопросу повышения тарифов

Эксперт Лев Васильев предлагает вернуться к вопросу повышения тарифов. С таким предложением бывший директор Бишкекской ТЭЦ выступил сегодня на заседании межведомственной комиссии по расследованию причин аварии на теплоцентрали столицы.

По его словам, повлияла и погода, и халатность персонала. «На протяжении многих лет не выполнялись необходимые объемы работ. Ежегодно ремонт требовал 700 миллионов сомов, но выделялось вдвое меньше. Работа в условиях нехватки средств привела к аварии», — сказал Лев Васильев.

Он добавил, что тарифы убыточные. Они должны быть экономически обоснованы. «Сейчас они социальные, а не технические. К этому вопросу нужно вернуться. Часть денег должна уходить на генерацию», — отметил Лев Васильев.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.