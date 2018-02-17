Всемирный банк отмечает высокий уровень образованности кыргызстанцев

Премьер-министр провел рабочее совещание по обсуждению стратегии сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком на 2018-2023 годы.

Как отмечает пресс-служба правительства, Сапар Исаков отметил особую важность эффективности совместной работы с международными партнерами для развития отечественной экономики.

Региональный директор ВБ по Центральной Азии Лилия Бурунчук подчеркнула, что в предстоящем периоде необходимо использовать все имеющиеся возможности для обеспечения роста экономики страны. По ее словам, Кыргызстан обладает большим потенциалом в различных сферах.

«Во-первых, это люди. Необходимо отметить, что уровень образованности населения по сравнению с другими странами с эквивалентным доходом на душу населения — достаточно высок. Во-вторых, это запасы гидроресурсов, которые открывают большие возможности в энергетическом секторе. Кроме того, Кыргызстан обладает прекрасной природой, что является основой для динамичного развития туризма в стране», — сказала Лилия Бурунчук.

Она также отметила большой потенциал отечественного сельского хозяйства. Региональный директор Всемирного банка подчеркнула, что проведенные исследования показали, что продукция сельхозпроизводителей КР соответствует спросу ближайших крупных рынков потребления, таких как Китай.

По словам Лилии Бурунчук, все это является предпосылками для более динамичного развития экономики страны.

По словам Сапара Исакова, начаты работы по реформированию ряда отраслей отечественной экономики, в том числе налоговой системы и цифровизации деятельности государственных органов.