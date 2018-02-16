Авария на ТЭЦ. Имена виновных обещают назвать на следующей неделе депутаты

На следующей неделе назовут фамилии виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно сегодня на заседании депутатской комиссии.

Читайте по теме Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов

Улан Примов отметил, что депутатскую комиссию волнует, почему горожане остались в морозы без тепла и на что потратили деньги, полученные на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

По мнению Сайдуллы Нышанова, авария произошла из-за халатности трех лиц.

Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков отметил, что предварительные итоги расследования огласили. «Авария произошла из-за халатного отношения. В скором времени назовем фамилии виновных. Скорее всего, на следующей неделе», — сказал он.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.