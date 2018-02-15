Депутаты одобрили отчет правительства о готовности к весенне-полевым работам

Депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению отчет правительства по подготовке к весенне-полевым работам. Решение принято сегодня на заседание.

Напомним, отчет представлял премьер-министр Сапар Исаков. Он же отвечал на большинство вопросов парламентариев. Глава кабмина пообещал изучить все пожелания депутатов и попытаться их реализовать в кратчайшие сроки.

Сапар Исаков рассказал, что ведется работа по привлечению инвестиций в сельское хозяйство, созданию и поддержке кооперативов, увеличению площади земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, депутаты дали правительству ряд поручений, касающихся полевых работ и сбыта продукции. Отчитаться о проделанной работе кабмин должен к 1 июня 2018 года. Депутаты также настаивают на том, чтобы в случае невыполнения их поручений чиновники понесли административное наказание.