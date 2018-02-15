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Власть

Кыргызские товары не пускают в ЕАЭС. Почему, депутатам рассказал Сапар Исаков

Премьер-министр Кыргызстана рассказал, что решить проблемы с допуском кыргызских товаров на рынки ЕАЭС можно с помощью кооперативов и логистических центров. Об этом Сапар Исаков заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в сельском хозяйстве Кыргызстана есть проблема с мелкотоварностью. Это связано с тем, что нет достаточного ассортимента товаров и их количества.

Сегодня есть большие проблемы, когда в рамках принятых технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) много нашей продукции не проходит.

Сапар Исаков
«Чтобы решить этот вопрос, в программе «Жаны доорго кырк кадам» заложено создание кооперативов. Кооперативы решают две проблемы — мелкотоварность и ассортимент. Сейчас строятся лаборатории в рамках дорожной карты. Наша задача — решить проблемы, в том числе путем реализации успешных проектов по созданию кооперативов», — подчеркнул Сапар Исаков.

В свою очередь министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев рассказал, что уже открываются современные логистические центры на юге страны. Ведутся переговоры с российскими компаниями для открытия таких центров по всей республике.
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