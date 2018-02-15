В Минсельхозе слишком много народу. Будут сокращать

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сообщил, что согласен с критикой в адрес Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Рассматривается вопрос о сокращении числа сотрудников ведомства, заявил глава кабмина на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты сегодня заслушивают информацию правительства о подготовке к весенне-полевым работам. Сапар Исаков признал, что в последние годы в Минсельхозе не было реформ.

«Министерство стало больше статистом. Чтобы устранить это, мы три месяца назад начали функциональный анализ. Всю работу хотим закончить за месяц. Сегодня в структуре Минсельхоза работает 5 тысяч 280 человек. Вопрос сокращения их числа стоит на повестке. После анализа с вами посовещаемся и реформу в министерстве закончим», — пообещал глава кабмина.