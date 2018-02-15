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Власть

Зона.kg. Рекламировать алкоголь в Интернете запретили

Депутаты одобрили в третьем чтении поправки в закон о рекламе, которыми запрещается рекламировать в Интернете алкогольные напитки. Решение принято сегодня на заседании.

Законопроект касается сайтов, которые расположены в доменной зоне KG. Речь идет о порядке 2 тысячах сайтов.

За нарушение правил рекламы алкоголя граждан могут оштрафовать на 10 тысяч сомов, должностных лиц — на 20 тысяч сомов, а юридических лиц — на 70 тысяч сомов.

Запрет касается как тех, кто создает рекламу, так и тех, кто ее размещает и заказывает.
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