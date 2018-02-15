Индексации зарплат простых граждан не будет. Депутаты отклонили закопроект

Депутаты Жогорку Кенеша отклонили законопроект об индексации доходов населения с учетом инфляции. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, законопроект не могли принять с 2012 года. Он был принят в первом чтении. Однако правительство вынесло отрицательное заключение, сославшись на отсутствие денег в бюджете. На реализацию закона необходимо 3 миллиарда сомов.

Сегодня парламент рассматривал проект об установлении зарплат не ниже прожиточного минимума. Однако Минфин стоял на своем. Денег на реализацию законопроекта нет. Его посчитали преждевременным. Профильный комитет ЖК также рекомендовал депутатам отклонить документ.

По итогам голосования за отклонение законопроекта проголосовали 58 депутатов, против — 50.