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Власть

Депутату опять стыдно. В XXI веке граждане тратят 3-4 дня в очереди за справкой

«Неправильно и стыдно, что в XXI веке люди тратят 3-4 дня в очереди, чтобы получить маленькую бумажку — справку о несудимости», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил, что инициировал законопроект о том, чтобы упразднить эту справку или изменить процедуру ее получения. Например, в ЖК предлагали, чтобы госорган или работодатель сам запрашивал справку в МВД. Законопроект приняли, но президент его не подписал и вернул в парламент с возражениями. Однако Дастан Бекешев все равно считает документ бесполезным.

«Когда человек устраивается на работу, он берет справку о несудимости. Справки о наличии или отсутствии судимости необходимо выдавать в электронном формате. Этот вопрос обсуждали с премьером. Он сообщил, что в рамках национальной программы «Таза коом» выдача справки будет переведена в электронный формат. Почему некоторые члены правительства не исполняют поручение премьера?» — возмутился Дастан Бекешев.

Напомним,  читатели пожаловались на очереди при получении справки о несудимости. Позже в МВД объяснили это большим наплывом желающих получить документ и продлением времени выдачи справок.
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