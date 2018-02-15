В Кыргызстане нужно создать единый номер для помощи онкобольным детям

Депутат Ирина Карамушкина предложила создать в Кыргызстане единый номер для сбора средств на оказание помощи онкобольным детям. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Сегодня отмечается Международный день детей, больных онкологическими заболеваниями. Ирина Карамушкина привела статистику из российских СМИ: за последние десять лет в РФ выживаемость онкобольных детей выросла с 10 до 80 процентов.

По ее словам, во многом это случилось благодаря простым гражданам, которые перечисляют деньги на общедоступный номер.

«Стоимость звонка составляет 75 рублей, а сколько детей спасли! Кыргызстану же порадоваться особо нечему. Я не первый год поднимаю эту инициативу. Сегодня снова прошу сотовых операторов подумать о том, чтобы создать у нас в стране такой номер. Движение денег может контролировать наблюдательный совет, в который войдут люди, чьи дети болеют или уже выздоровели», — предложила депутат.